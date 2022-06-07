Ціни на м'ясо: влада говорить про критичну ситуацію

Ціни на м'ясо в Україні зростають через те, що в галузі склалася критична ситуація. Багато виробників опинились у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради Данила Гетманцева.

«На жаль, в м'ясній галузі і галузі свинарства України склалася критична ситуація, яка впливає на основу національної продовольчої безпеки України в період війни», – написав він у Facebook.

За його даними, внаслідок військової агресії Росії суттєва частина великих сільськогосподарських підприємств, що займаються вирощуванням свиней та переробкою м’яса, опинились у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях («АПК-Інвест», Агрокомбінат «Слобожанський», «М’ясокомбінат М'ясний», «Салтівський м’ясокомбінат», Східно-Український м'ясокомбінат та інші).

Гетманцев повідомив, що в межах роботи Національної ради відновлення України від наслідків війни він провів зустріч з Асоціацією «М’ясної галузі» України.

«Обговорили нагальні питання щодо зростання цін на м’ясо, розблокування імпорту генетики свиней та подальшого стимулювання розвитку м’ясної галузі», – повідомив він.

Тим часом у Києві підскочили ціни на цукор.

Нагадаємо, мережа «Ашан» оприлюднила нові ціни на сіль.

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