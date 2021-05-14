Канал HBO опублікував тизер спецвипуску серіалу «Друзі» та назвав дату прем’єри

Епізод під назвою The Friends Reunion має вийти на екрани наприкінці травня

Новий епізод культового серіалу «Друзі» мав вийти ще у травні 2020 року

Телеканал HBO Мах опублікував перший тизер спеціального випуску популярного серіалу Friends (Друзі).

Епізод під назвою The Friends Reunion має вийти на екрани 27 травня.

У спеціальному випуску популярного серіалу «Друзі» знімуться всі його зіркові учасники Меттью Перрі, Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Девід Швіммер і Метт Леблан. Зйомки мали проходити на тому ж знімальному майданчику, Stage 24, розташованому на території студії Warner Bros., повідомляє Deadline.

Крім зіркових акторів, які також стануть виконавчими продюсерами шоу, продюсувати його будуть творці оригінального серіалу Кевін Брайт, Марта Кауффман і Девід Крейн. Обов’язки режисера виконає Бен Вінстон.

Як відомо, американський комедійний серіал «Друзі», який отримав популярність у всьому світі, виходив в ефір у 1994-2004 роках. Останній епізод серіалу поставив рекорд нульових: його подивилися 52,5 мільйона глядачів лише у США.

Новий епізод серіалу «Друзі» мав вийти ще у травні 2020 року.

До слова, у США померла авторка саундтреку до серіалу «Друзі».