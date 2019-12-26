У США померла авторка саундтреку до серіалу «Друзі»



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Аллі Вілліс написала музику для головного саундтреку серіалу «Друзі» I'll Be There for You у виконані гурту The Rembrandts

Аллі Вілліс померла від зупинки серця

У Сполучених Штатах Америки у віці 72 роки пішла з життя режисерка та авторка пісень Аллі Вілліс, яка написала музику для головного саундтреку серіалу «Друзі» I'll Be There for You у виконані гурту The Rembrandts.

Про це пише видання Independent.

Зазначається, що Аллі Вілліс померла від зупинки серця 24 грудня.

Авторка пісень працювала також з гуртом Earth, Wind & Fire, зокрема написала культову пісню September.

За життя вона отримала дві премії «Ґреммі» за роботу у фільмі «Поліцейський з Беверлі-Хіллз» і мюзиклі «Барва пурпурова». У 2018 році її ім’я внесли в Зал слави авторів пісень.

Нагадаємо, актор, член Національної спілки кінематографістів України, заслужений артист України Віктор Демерташ помер у ніч з 24 на 25 грудня в лікарні в Феофанії.