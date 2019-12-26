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    У США померла авторка саундтреку до серіалу «Друзі»

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    <p>Аллі Вілліс написала музику для головного саундтреку серіалу &laquo;Друзі&raquo; I'll Be There for You у виконані гурту The Rembrandts</p> - У США померла авторка саундтреку до серіалу «Друзі»

    Аллі Вілліс написала музику для головного саундтреку серіалу «Друзі» I'll Be There for You у виконані гурту The Rembrandts

    Аллі Вілліс померла від зупинки серця

    У Сполучених Штатах Америки у віці 72 роки пішла з життя режисерка та авторка пісень Аллі Вілліс, яка написала музику для головного саундтреку серіалу «Друзі» I'll Be There for You у виконані гурту The Rembrandts.

    Про це пише видання  Independent.

    Зазначається, що Аллі Вілліс померла від зупинки серця 24 грудня.

    Авторка пісень працювала також з гуртом Earth, Wind & Fire, зокрема написала культову пісню September.

    За життя вона отримала дві премії «Ґреммі» за роботу у фільмі «Поліцейський з Беверлі-Хіллз» і мюзиклі «Барва пурпурова». У 2018 році її ім’я внесли в Зал слави авторів пісень. 

    Нагадаємо, актор, член Національної спілки кінематографістів України, заслужений артист України Віктор Демерташ помер у ніч з 24 на 25 грудня в лікарні в Феофанії.

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