Померла зірка «Гострих картузів», британська акторка Гелен Маккрорі

Акторка багато років боролась з раком

Після тривалої боротьби з раком на 52 році життя померла британська актриса театру і кіно Гелен Маккрорі. Про її смерть повідомив актор кіно Деміен Льюїс – чоловік Маккрорі.

«Вона померла так само, як і жила. Безстрашно. Боже, як ми любимо її і знаємо, як нам пощастило, що вона була в нашому житті», – написав він у Twitter, додавши, що Маккрорі померла вдома.

У актриси залишилася дочка Манон, народжена у шлюбі з Льюїсом у вересні 2008 року.

Гелен Маккрорі була відома за ролями Нарциси Мелфой в екранізаціях «Гаррі Поттера» і Поллі Грей у серіалі «Гострі картузи». Вона також зіграла другорядні ролі в таких фільмах як «007 координати Скайфолл», «Хранитель часу», «Джейн Остін» і «Ван Гог. З любов'ю, Вінсент».

Крім того, актриса виграла премію BAFTA Cymru за кращу жіночу роль у телефільмі «Вуличне життя» і багато грала в театрі. За ролі в театрі Гелен Маккрорі двічі номінували на премію Лоренса Олів'є.