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    У світі

    Сервіс HBO випустить новий епізод серіалу «Друзі» у травні

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    Серіал &laquo;Друзі&raquo; отримав популярність у всьому світі і виходив в ефір у 1994-2004 роках - Сервіс HBO випустить новий епізод серіалу «Друзі» у травні
    Серіал «Друзі» отримав популярність у всьому світі і виходив в ефір у 1994-2004 роках

    Останній епізод серіалу поставив рекорд – його подивилися 52,5 мільйона глядачів лише у США

    Всі актори з серіалу «Друзі» знімуться в спеціальному випуску шоу, який покажуть на новому стрімінговому сервісі HBO Max.

    Про це йдеться в пресрелізі корпорації Warner Media, до якої входить телеканал.

    «Актори «Друзів» зберуться разом для роботи над не названим спеціальним випуском для HBO Max», – йдеться в повідомленні.

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    It’s happening….. @HBOMax @jenniferaniston @courteneycoxofficial @lisakudrow @mleblanc @_schwim_

    Публикация от Matthew Perry (@mattyperry4)

    Епізод з’явиться на новому стрімінговому сервісі HBO Max, який розпочне свою роботу в травні.

    Весь основний каст серіалу візьме в ньому участь: Дженніфер Еністон (Рейчел), Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джоуї), Метью Перрі (Чендлер) і Девід Швіммер (Росс).

    Як відомо, американський комедійний серіал «Друзі», який отримав популярність у всьому світі, виходив в ефір у 1994-2004 роках. Останній епізод серіалу поставив рекорд нульових: його подивилися 52,5 мільйона глядачів лише у США.

    Нагадаємо, Трамп опублікував «боллівудське» відео з собою в головній ролі.

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