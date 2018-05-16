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    Коломойський розповів про «шизофренію» Путіна і «ідею-фікс» Порошенка

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    <span>Ігор Коломойський</span>
    Ігор Коломойський

    Ігор Коломойський. Чим нині займається екс-губернатор Дніпропетровської області та відомий олігарх?

    Хто для нього Володимир Путін і Віктор Янукович? Що він думає про вибори президента України 2019 - та плани, які має Петро Порошенко? Як, на його думку, вирішити конфлікт на сході України? Україна та Росія - які перспективи відносин? Як він оцінив би варіант: Володимир Зеленський президент?

    Про це та інше Ігор Коломойський розповів в ексклюзивному інтерв‘ю DW, яке провела Жанна Нємцова.

    Читайте також: Коломойський стверджує, що володіє доказами намагань Порошенка отримати контроль над 1+1

    Джерело: Deutsche Welle

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