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    Думки вголос

    Коломойський стверджує, що володіє доказами намагань Порошенка отримати контроль над 1+1

    Інсайд з Лондонського суду
    В своїх письмових свідченнях Ігор Коломойський повідомив, що володіє доказами намагань президента отримати контроль над інформаційним мовленням 1+1. Як йдеться у свідченнях Коломойського, по суті Порошенко його шантажував: взамін на телевізійний актив президент пропонував зупинити розслідування генеральної прокуратури стосовно Приватбанку.
    • Сергій Лещенко

      Народний депутат України (БПП)

    • Сьогодні, 17:09
    • Розсилка
    <span>Петро Порошенко та Ігор Коломойський</span>
    Петро Порошенко та Ігор Коломойський

    Інсайд з Лондонського суду

    В своїх письмових свідченнях Ігор Коломойський повідомив, що володіє доказами намагань президента отримати контроль над інформаційним мовленням 1+1.

    Як йдеться у свідченнях Коломойського, по суті Порошенко його шантажував: взамін на телевізійний актив президент пропонував зупинити розслідування генеральної прокуратури стосовно Приватбанку.

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    Тому викриттями Онищенка це не закінчиться. Вся країна стала заручником клептократичного керівника, який тепер як кульгава качка - має щотижня вигадувати нові інформаційні операції-прикриття, щоб тільки суспільство не обговорювало його схеми та заробітки. Коломойський з Онищенком тягнуть Порошенка на дно. Туди їм всім і дорога. 

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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