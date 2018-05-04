Коломойський стверджує, що володіє доказами намагань Порошенка отримати контроль над 1+1
- Сьогодні, 17:09
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Інсайд з Лондонського суду
В своїх письмових свідченнях Ігор Коломойський повідомив, що володіє доказами намагань президента отримати контроль над інформаційним мовленням 1+1.
Як йдеться у свідченнях Коломойського, по суті Порошенко його шантажував: взамін на телевізійний актив президент пропонував зупинити розслідування генеральної прокуратури стосовно Приватбанку.
Тому викриттями Онищенка це не закінчиться. Вся країна стала заручником клептократичного керівника, який тепер як кульгава качка - має щотижня вигадувати нові інформаційні операції-прикриття, щоб тільки суспільство не обговорювало його схеми та заробітки. Коломойський з Онищенком тягнуть Порошенка на дно. Туди їм всім і дорога.
Джерело: блог Сергія Лещенка