Коломойський стверджує, що володіє доказами намагань Порошенка отримати контроль над 1+1

Інсайд з Лондонського суду

В своїх письмових свідченнях Ігор Коломойський повідомив, що володіє доказами намагань президента отримати контроль над інформаційним мовленням 1+1. Як йдеться у свідченнях Коломойського, по суті Порошенко його шантажував: взамін на телевізійний актив президент пропонував зупинити розслідування генеральної прокуратури стосовно Приватбанку.

Сергій Лещенко Народний депутат України (БПП)

Сергій Лещенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко та Ігор Коломойський

Інсайд з Лондонського суду

В своїх письмових свідченнях Ігор Коломойський повідомив, що володіє доказами намагань президента отримати контроль над інформаційним мовленням 1+1.

Як йдеться у свідченнях Коломойського, по суті Порошенко його шантажував: взамін на телевізійний актив президент пропонував зупинити розслідування генеральної прокуратури стосовно Приватбанку.

Тому викриттями Онищенка це не закінчиться. Вся країна стала заручником клептократичного керівника, який тепер як кульгава качка - має щотижня вигадувати нові інформаційні операції-прикриття, щоб тільки суспільство не обговорювало його схеми та заробітки. Коломойський з Онищенком тягнуть Порошенка на дно. Туди їм всім і дорога.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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