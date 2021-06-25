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    «Купалочка». Згадуємо літній гімн разом з Олегом Скрипкою (відео)

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    &laquo;Купалочка&raquo; стала негласним гімном &laquo;Країни Мрій&raquo; - «Купалочка». Згадуємо літній гімн разом з Олегом Скрипкою (відео)
    «Купалочка» стала негласним гімном «Країни Мрій»
    Фото з відкритих джерел

    До сучасного українства «Купалочку», яка раніше передавалася з уст в уста, донесла фольклорист та етнограф Людмила Іваннікова

    Напередодні Купальских днів гурт «ВВ» нагадав історію створення відеороботи «Купалочка», що побачила світ завдяки спільній роботі з Ніною Матвієнко та гуртом «Божичі». Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер гурту Олег Скрипка.

    Артист розповів, що пісня «Купалочка» розповідає про єднання поколінь, а саме про те, що є речі, які часу не підвладні. «Якщо жити за «народним календарем» та відчувати дух предків, в певний момент життя наповнюється простим і переконливим сенсом буття. Так стається і у випадку із традиційними піснями», наголосив він.

    Олег Скрипка уточнив, що до сучасного українства «Купалочку», яка раніше передавалася з уст в уста, донесла фольклорист та етнограф Людмила Іваннікова: записала її текст та подарувала Ніні Матвієнко, бо так їй підказало серце. У 1998-му році Ніна Матвієнко представила пісню в авторському аранжуванні для більш широкого кола слухачів та поціновувачів. Трохи згодом Олег Скрипка запросив співачку виконати цей купальский гімн на відкритті першого фестивалю «Країна Мрій» у 2004 році.

    «Згадую, як протягом майже 15 років ми відкривали фестиваль разом із Ніною Митрофанівною саме цією піснею. Крізь роки ми пронесли «Купалочку», й саме так вона стала негласним гімном «Країни Мрій». Врешті ми вирішили разом із «ВВ» зробити і записати нове, власне аранжування пісні. До участі у запису, звісно ж, запросили пані Ніну та наших друзів, гурт «Божичі», з якими разом колись починали історію фестивалю. Гадаю, природно, що кліп вийшов саме на Івана Купала – свято сонця та добра, якому вона колись і була присвячена».

    Додамо, що лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка зізнався, що був змушений знятися у відомій рекламі інтернет-казино Joker, бо не мав на той момент роботи.

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    Теги: Україна артист Воплі Відоплясова
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    «Купалочка». Згадуємо літній гімн разом з Олегом Скрипкою (відео)