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    Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України (умови)

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    Право в'їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів - Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України (умови)
    Право в'їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів
    Фото: dpa

    Повна вакцинація повинна бути завершена не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду

    Німеччина з 25 червня дозволяє в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою. Про це йдеться у заяві на сайті посольства Німеччині в Україні.

    «З 25 червня 2021 року в’їзд з України в Німеччину для осіб, повністю вакцинованих від SARS-CoV-2 вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), буде знову можливим. Повністю вакциновані особи зможуть знову в’їжджати в Німеччину з метою відвідання друзів, знайомих та родичів, а також з туристичною метою. Безвізовий в’їзд для громадян України з біометричними паспортами буде знову можливим», – йдеться у повідомленні.

    Повна вакцинація повинна бути завершена не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду. Право в'їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

    Для в'їзду необхідно надати цифровий Covid-сертифікат європейського зразка або аналог підтвердження вакцинації в цифровій або в паперовій формі, виданий німецькою, англійською, французькою, італійською або іспанською мовами.

    Цей документ має містити наступну інформацію: Персональні дані вакцинованої особи (прізвище, ім’я та дата народження); дата вакцинації, кількість вакцин; назва вакцини; назва захворювання, від якого було зроблено щеплення; інформація, яка б вказувала на відповідальну за проведення вакцинації чи видачу сертифіката особу або організацію, наприклад офіційний символ чи назва особи/організації.

    До слова, Ізраїль відклав на місяць відкриття країни для туристів.

    Також Канада відкриває кордони для туристів: кого пускатимуть з липня.

    До слова, Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів.

    Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.

    Теги: безвізовий режим Німеччина відпочинок туризм українці Україна щеплення вакцинація кордон коронавірус
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    Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України (умови)