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    Шлюбна статистика за 30 років. Що змінилося (графіка)

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    За останні двадцять років середній вік вступу в шлюб виріс на чотири роки - Шлюбна статистика за 30 років. Що змінилося (графіка)
    За останні двадцять років середній вік вступу в шлюб виріс на чотири роки
    Фото з відкритих джерел

    Істребін наголосив, що скорочення населення в 2020 році різко збільшилося

    Аналітик Євген Істребін на сторінці в Facebook розповів, що на тлі скорочення населення кількість шлюбів різко впала.

    Істребін наголосив, що скорочення населення в 2020 році різко збільшилося.

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    Шлюбна статистика за 30 років. Що змінилося (графіка)
    Шлюбна статистика за 30 років. Що змінилося (графіка)
    Шлюбна статистика за 30 років. Що змінилося (графіка)
    Шлюбна статистика за 30 років. Що змінилося (графіка)

    «Кількість шлюбів різко впала, так в 2015-2019 полягало в рік 230-250 тис шлюбів, а в 2020 всього уклали 168 тис шлюбів. Падіння порівняно з п’ятьма попередніми роками на 30%», уточнив аналітик, підтвердивши інформацію відповідними графіками.

    За даними Істребіна, за останні двадцять років середній вік вступу в шлюб виріс на чотири роки. У чоловіків 33 роки, у жінок 30 років.

    Додамо, що протягом січня-березня цього року в Україні зареєстрували у понад п’ять разів більше шлюбів, ніж розлучень.

    Також нещодавно аналітик Євген Істребін на сторінці в Facebook оприлюднив страшну картину смертності в Україні, наголосивши на безвідповідальності теперішньої влади.

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    Теги: українці шлюб Україна
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    Шлюбна статистика за 30 років. Що змінилося (графіка)