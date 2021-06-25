Шлюбна статистика за 30 років. Що змінилося (графіка)

За останні двадцять років середній вік вступу в шлюб виріс на чотири роки

Істребін наголосив, що скорочення населення в 2020 році різко збільшилося

Аналітик Євген Істребін на сторінці в Facebook розповів, що на тлі скорочення населення кількість шлюбів різко впала.

Істребін наголосив, що скорочення населення в 2020 році різко збільшилося.

«Кількість шлюбів різко впала, так в 2015-2019 полягало в рік 230-250 тис шлюбів, а в 2020 всього уклали 168 тис шлюбів. Падіння порівняно з п’ятьма попередніми роками на 30%», – уточнив аналітик, підтвердивши інформацію відповідними графіками.

За даними Істребіна, за останні двадцять років середній вік вступу в шлюб виріс на чотири роки. У чоловіків 33 роки, у жінок 30 років.

Додамо, що протягом січня-березня цього року в Україні зареєстрували у понад п’ять разів більше шлюбів, ніж розлучень.

Також нещодавно аналітик Євген Істребін на сторінці в Facebook оприлюднив страшну картину смертності в Україні, наголосивши на безвідповідальності теперішньої влади.

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