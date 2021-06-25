Діалог із Путіним. Кулеба різко відреагував на ініціативу Меркель та Макрона

МЗС України буде детально розбиратися, як далі поводитимуть себе Берлін і Париж

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поспілкується з послами Німеччини, Франції, щоб дізнатися, чому лідери цих країн захотіли повернути Росію на саміт ЄС.

«Ми зараз будемо детально розбиратися, що стоїть за цією ініціативою, чому саме зараз? Як далі поводитимуть себе Берлін і Париж. Я страшно не люблю з близькими друзями і партнерами дискутувати на неприємні теми, я люблю говорити про те, що нас об’єднує, але я переконаний, що коли близькі до тебе, дружні країни роблять щось, що грубо порушує твої національні інтереси, то ти маєш бути з ними відвертими і так само жорстко свої національні інтереси захищати», – заявив Кулеба у Facebook.

За його словами, сьогодні у МЗС України поспілкуються з послами Німеччини, Франції, щоб «краще розуміти, які наміри переслідує Берлін та Париж і як це співвідноситься з санкційною політикою проти Росії і їхньою роллю посередників у «нормандському форматі».

Кулеба додав, що дізнався про ініціативу Німеччини і Франції відновити саміт Україна-Росія-ЄС у Брюсселі. Ці саміти заморозили після анексії Росією Криму.

Глава МЗС також вважає перемогою, що саміт ЄС не підтримав ініціативи канцлера Ангели Меркель і глави Франції Емманюеля Макрона:

«Це перемога… Якби ця ініціатива пройшла, система тиску на Росію була послаблена б вперше з 2014 року. Це був би страшний прецедент».

Нагадаємо, 23 червня Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила про ініціативу Ангели Меркель запросити на саміт глав держави ЄС Володимира Путіна. Її підтримав французький лідер Еммануель Макрон.

24 червня Меркель під час виступу в Бундестазі закликала ЄС до прямого діалогу з Путіним.

Натомість лідери країн Європейського Союзу відхилили пропозицію Німеччини та Франції провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Саміти ЄС з Путіним були припинені після того, як Росія окупувала Крим в 2014 році.