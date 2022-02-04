«Людина дуже нервує»: Данілов жорстко висловився про Путіна (відео)

«Ми бачимо сьогодні вкрай знервованого Путіна»

Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі «Право на владу» оцінив стан очільника Кремля.

Як повідомляє ТСН, на думку Данілова, лідер Росії явно у неспокої.

«Ми бачимо сьогодні вкрай знервованого Путіна. Відбувається дуже багато подій, людина нервує з багатьох питань».

І найбільше Путін хвилюється через те, що Україна досі намагається повернути окупований півострів.

Секретар РНБО наголосив, що для нас питання по Криму не вирішено: «Це наша земля і ми спокійно і виважено будемо робити все, щоб Крим та окупована територія Донецької та Луганської області повернулися додому. В який спосіб? Це буде залежати від нас».

Як відомо, 3 лютого Зеленський удруге за тиждень дзвонив до Макрона: про що говорили. 29 січня Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.