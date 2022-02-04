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    «Людина дуже нервує»: Данілов жорстко висловився про Путіна (відео)

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    Українська сторона ніколи не зупинить спроб звільнити Крим - «Людина дуже нервує»: Данілов жорстко висловився про Путіна (відео)
    Українська сторона ніколи не зупинить спроб звільнити Крим
    скріншот з трансляції

    «Ми бачимо сьогодні вкрай знервованого Путіна»

    Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі «Право на владу» оцінив стан очільника Кремля.

    Як повідомляє ТСН, на думку Данілова, лідер Росії явно у неспокої.

    «Ми бачимо сьогодні вкрай знервованого Путіна. Відбувається дуже багато подій, людина нервує з багатьох питань».

    І найбільше Путін хвилюється через те, що Україна досі намагається повернути окупований півострів.

    Секретар РНБО наголосив, що для нас питання по Криму не вирішено: «Це наша земля і ми спокійно і виважено будемо робити все, щоб Крим та окупована територія Донецької та Луганської області повернулися додому. В який спосіб? Це буде залежати від нас».

    Як відомо, 3 лютого Зеленський удруге за тиждень дзвонив до Макрона: про що говорили. 29 січня Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну.

    До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

    Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

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    Теги: Росія війна Путін Україна Олексій Данілов
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    «Людина дуже нервує»: Данілов жорстко висловився про Путіна (відео)