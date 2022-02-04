Кремль: Путін готовий зустрітися із Зеленським, але є умова

За словами речника Путіна, Кремль хотів, щоб зустріч президентів відбулася ще кілька років тому

Президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але для цього йому потрібно розуміння, що буде в результаті зустрічі. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє « Риа Новости».

За словами речника Путіна, Кремль хотів, щоб ця зустріч відбулася ще кілька років тому.

«Ми вважаємо, що вона мала відбутися давно. І вони повинні проходити регулярно. Але для того, щоб це відбувалося, необхідно, щоб хоч щось виконувалося з попередніх домовленостей», – заявив Пєсков.

Прессекретар Путіна заявив, що з Києва спочатку йдуть заяви про те, що «виконання Мінських домовленостей означатиме розвал України, потім йде заява міністра, що виконання Мінських домовленостей на умовах Росії неможливе».

«Дуже важко говорити про зустрічі на найвищому рівні. Вони мають бути підготовлені. Поки що з підготовкою ми кульгаємо», – зазначив речник Кремля.

Зазначимо, у січні президент Володимир Зеленський запропонував провести тристоронній саміт із президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним стосовно деескалації військового напруження з російськими військами.

Натомість Білий дім заявив, що Путін повинен визначити, який шлях він обере: чи подальша ескалація й санкції, чи діалог.

Сьогодні стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон 7 лютого зустрінеться у Москві з Володимиром Путіним, а наступного дня – з Володимиром Зеленським.

Напередодні Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.

Для цього президент Франції провів окремі переговори з лідерами Росії та України. Він спробував домогтися прогресу в питанні про статус Донбасу і доклав зусиль для зниження напруженості в регіоні.

Як відомо, 3 лютого Зеленський удруге за тиждень дзвонив до Макрона: про що говорили. 29 січня Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.