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    Секретар РНБО Данілов підтвердив найжахливіші страхи Путіна: Україна повертатиме Крим

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    Секретар РНБО впевнений: рано чи пізно Україна поверне Крим - Секретар РНБО Данілов підтвердив найжахливіші страхи Путіна: Україна повертатиме Крим
    Секретар РНБО впевнений: рано чи пізно Україна поверне Крим
    фото: скріншот з відео

    «Чи буде це військовий шлях, чи буде це якийсь інший шлях – це буде залежати від дуже-дуже багатьох чинників»

    Російська влада і, зокрема, Володимир Путін помітно нервує, коли представники України нагадують про наміри повернути Крим під українську юрисдикцію. Таким своїм спостереженням в етері токшоу «Право на владу» поділився секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов.

    «Коли він (Путін – «Главком») каже: «Питання Криму вирішено для нас», звертаю увагу: для них. Для нас це питання не вирішене. І ми спокійно, виважено будемо робити все, щоб Крим, так само, як і окупована територія (Донецької і Луганської областей – «Главком») повернулася додому, повернулася до нашої країни», – зазначив Олексій Данілов.

    Посадовець окремо приділив увагу нещодавній заяві очільника РФ Путіна про можливі наміри України повернути Крим під контроль української влади військовим шляхом, прокоментувавши її:

    «У нас є стратегія повернути Крим: в який спосіб – чи буде це військовий шлях, чи буде це якийсь інший шлях – це буде залежати від дуже-дуже багатьох чинників», – наголосив Олексій Данилов.

    Секретар РНБО наголосив, що наразі Україна має всі необхідні нормативні документи, влада розробила всі необхідні стратегії для того, щоб рано чи пізно досягти своєї стратегічної мети у питанні повернення Криму.

    Данілов уточнив, що наразі вважає повернення Криму під українську юрисдикцію неможливою, проте не виключає, що у подальшому ситуація зміниться.

    Раніше Олексій Данілов розповів, скільки часу потрібно РФ для підготовки нападу на Україну.

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    Теги: Крим РНБО Путін окупація Олексій Данилов
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    Секретар РНБО Данілов підтвердив найжахливіші страхи Путіна: Україна повертатиме Крим