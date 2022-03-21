Які найбільш небезпечні напрямки Київщини

В Іванківській, Димерської та Поліської громадах – гуманітарна катастрофа

Станом на 21 березня найбільш небезпечними напрямками Київщини є Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель, де ведуться бої з російськими окупантами. Про це інформує Київська обласна державна адміністрація у Facebook.

Важка ситуація й у Бучі та Макарівській громаді, які залишаються під обстрілами. Особливо Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка.

Також у Бучанській та Немішаєвській громадах – ворог окопався.

У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога.

Крім цього, багато сіл Київської області в окупації. Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка – на межі гуманітарної катастрофи.

Дані Київської ОДА

У Баришівсьій, Калитянській, Великодимерській та Калинівській громадах пересувається ворожа техніка.

В Іванківській, Димерської та Поліської громадах – гуманітарна катастрофа.

Славутич повністю ізольований.

Разом з тим, гуманітарна допомога направляється в усі сім районів Київщини.

Нагадаємо, що в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.