Російські окупанти розстріляли на Херсонщині родину із немовлям (фото)

Сім’я евакуювалася та, начебто, не зупинилася на вимогу військових

Російські військові розстріляли під Новою Каховкою цілу сім'ю – 56-річних Анну та Олега Федько, їхню невістку Ірину Федько та двох онуків: 6-річну Софію та півторамісячного Івана. Цю інформацію підтвердив мер Каховки Коваленко телефоном в ефірі ТСН. За його даними, родина їхала мікроавтобусом і її розстріляли впритул. Нібито водій не зупинився на вимогу окупантів. Однак, звідки саме ця версія Коваленко не пояснив. Мер також визнав: місто окуповане. Спротиву місцева влада не організувала.

Нагадаємо, першим про вбивство цілої сім'ї, що намагалася втекти від російських окупаційних військ, розповів 25 лютого керівник патрульної поліції України Євген Жуков, опублікувавши про це допис у Facebook. Вбитими виявилися рідні патрульного поліцейського з Херсона Олега Федька (молодшого) – в один день він втратив обох батьків, дружину та двох дітей, повідомляє Zaxid.net.

Офіційно поліція про цю трагедію не повідомляла, проте журналістам вдалося поспілкуватися з рідним братом патрульного Денисом Федьком, який підтвердив слова Жукова і розповів подробиці.

Трагедія трапилася у перший день війни – у четвер, 24 лютого, після того, як росіяни вторглися на Херсонщину. Сім'я місцевого патрульного Олега Федька вирішила евакуюватися з міста. Він сам був на службі, тому по його дружину з дітьми до Херсона приїхав його батько і відвіз у село Веселе біля Нової Каховки.

Проте того ж дня росіяни зайшли і у Веселе (за 70 км від Херсона), тоді родина вирішила знову втікати. Вони негайно виїхали з Веселого у Нову Каховку (відстань менше 20 км) двома машинами. У першому авто були інші родичі – троє дорослих та дитина. В другій машині їхали якраз батьки патрульного і його дружина з дітьми.

Уже на виїзді з Веселого перший автомобіль встиг проскочити перед російськими військовими, які в цей момент вже заходили у село, а друге авто не встигло.

У той час Денис Федько говорив із мамою телефоном, було близько 16:00. «Я говорив з мамою. Я все чув, як мама почала кричати, що тут (в машині) діти і як так можна. Я чув, як голосно плакав малий Ванька, йому було тільки півтора місяця. А потім я почув постріли, після цього була тиша, а потім знов постріли. Було три черги по 2-3 постріли. Я зрозумів, що їх просто добивали», – розповів Денис Федько.

Троє дорослих загинули на місці одразу. Коли росіяни відійшли, родичі з першого авто повернулися і забрали дітей, які вже майже не дихали, але ще були живими. Їх ще встигли завезли до лікарні у Нову Каховку, де вони і померли.

Патрульний Олег Федько продовжує нести службу в Херсоні.

Факт розстрілу родини мер Каховки Володимир Коваленко підтвердив телефоном в ефірі ТСН. За його словами, сім’я їхала мікроавтобусом, її розстріляли впритул. Нібито не зупинилися на вимогу окупантів. Однак, звідки ця версія, Коваленко не пояснив. Мер визнав: місто окуповане.

Раніше повідомлялося, що під час обстрілу російськими військами Маріуполя загинули 10 греків.

Нагадаємо, в Україні четвертий день триває повномасштабна збройна агресія Росії. У країні запроваджено воєнний стан, оголошена загальна мобілізація.