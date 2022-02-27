Російська техніка заїхала у Харків, українські військові її нищать (відео)

Цивільне населення просять не виходити на вулиці міста

Легка техніка російських ворогів прорвалася у Харків, в тому числі і центральну частину міста. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він закликав містян не покидати місць укриттів.

«Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста», – написав Синєгубов.

Техніка РФ помічена на вулиці Шевченка, в районі метро «Київська», на Олексіївці, Павловому Полі.

Водночас з’явилися повідомлення про знищену російську техніку на вулицях. Зокрема, про це інформує журналіст Андрій Цаплієнко.

Цаплієнко також повідомив, що окупанти кинули свої бронемашини просто на проспекті Шевченка.

Крім того, Олег Синєгубов повідомив, що жоден боєць Збройних сил України не склав зброю.

«Росія активно розповсюджує інформацію про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк. Це фейк! Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде!», – зауважив начальник ОВА.

Нагадаємо, ворог підступно атакує житлові квартали. У Харкові під час влучання снаряду загинула жінка, рятувальники евакуювали два десятки людей.

Вранці 26 лютого, у Києві російська балістична ракета влучила у багатоповерхівку.

До слова, уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.