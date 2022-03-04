Закрите небо над Україною змінить перебіг війни з Росією – Офіс президента

Російська авіація та ракети завдають постійних ударів по українсмких цивільних об’єктах, жертвами чого є все більша кількість цивільних українців

Російська авіація та ракети завдають постійних ударів по українсмких цивільних об’єктах, жертвами чого є все більша кількість цивільних українців

Українська держава продовжуватиме працювати над тим, щоб наші міжнародні партнери ухвалили важливе рішення

Якщо над Україною закриють небо для польотів російської авіації, це суттєво змінить перебіг війни та сприятиме розв'язанню низки питань, зокрема гуманітарних.

«Концепція закритого неба суттєво змінить диспозицію цієї війни й допоможе нам вирішити як гуманітарні питання, тобто (припинити. – ред.) обстріли великих міст України, так і в принципі поверне росіян у більш-менш адекватний статус. Щоб вони розуміли, що воювати можна з армією, якщо у нас уже йде війна, але не проти цивільного населення», – зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає пресцентр Офісу президента.

Він закликав українські та міжнародні ЗМІ наголошувати на необхідності такого кроку.

Подоляк також наголосив, що у разі вирішення цього питання протягом одного-двох днів, то «суттєво зміниться не тільки переговорна позиція, а й взагалі ситуація в Україні».

Тим часом НАТО не закриває небо, але попереджає: наступні дні будуть важчими.

Генеральний секретар Нато Єнс Столтенберг заявив про солідарність союзників щодо того, що літаки Альянсу не мають діяти над українським повітряним простором.

Закриття неба не дозволить Росії здійснювати руйнівні ракетні удари, бомбардування чи проводити масштабні десантні операції з використанням літаків і вертольотів. Від подальшої руйнації буде захищено військову і цивільну інфраструктуру, дитячі садочки й лікарні, АЕС і хімічні підприємства тощо. Безпольотна зона допоможе захистити житлові мікрорайони й зберегти тисячі життів.

Головним аргументом противників такого кроку в країнах НАТО є його високий ризик, зокрема щодо конфронтації із Росією, яка вчергове погрожує світу розпочати «третю світову, що буде ядерною». Однак безпрецедентне вторгнення Росії до України потребує від Альянсу жорстких дій.

А ось міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес наголошував, що НАТО може підтримати впровадження забороненої для польотів зони над Україною.

Нагадаємо, американські сенатори, які входять до групи підтримки України, намагаються переконати президента США Джо Байдена надати Україні гуманітарну повітряну допомогу.

Тим часом Україна знайшла альтернативу безпольотній зоні. «Тоді дайте нам сучасні системи ППО, здатні збивати всі типи літаків та крилатих ракет! Доставте їх військово-транспортними літаками на військові аеродроми до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. Потім супроводіть їх до кордону з Україною під прикриттям своїх систем ППО і передайте їх ЗСУ», – пише радник очільника МВС Антон Геращенко.