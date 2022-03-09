Російські чиновники не очікували настільки жорстких санкцій ЄС та США – ЗМІ

Приблизно чверть високопосадовців держкорпорацій агресора задумалися про звільнення після початку війни

Російські чиновники не чекали таких жорстких санкцій ЄС та США. Тепер вони бояться звільнятися, оскільки це прирівнюється до втечі, а за втечу – розстрілюють. Про це пише російські ЗМІ.

Джерела видання зазначають, що приблизно чверть високопосадовців та працівників держкорпорацій задумалися про звільнення після початку війни. Здебільшого йдеться про «людей ініціативних, знайомих із передовими практиками управління та ведення бізнесу».

Водночас жодних гучних звільнень поки не було. Джерела, наближені до Кремля та уряду РФ, мають пояснення. «Звільнення зараз прирівнюється до втечі. А за втечу – розстрілюють», – каже одне з джерел.

Близькі до адміністрації президента та уряду джерела наголошують, що дуже багато високопосадовців та співробітників держкомпаній не знали про плани повномасштабного нападу на Україну и не очікували настільки жорстких санкцій з боку Заходу.

«Ніхто на це не розраховував. Були навчання за стресовими сценаріями, але не на такий рівень стресу. Розрахунок був на відносно м'які санкції», – зазначив один зі співрозмовників, наближений до уряду.

За його словами, до 24 лютого – навіть попри санкції, що вже діють, – чиновники та голови держкомпаній могли добиватися відчутного результату.

Нагадаємо, Британія запроваджує нові авіаційні санкції проти Росії.

Читайте також: Від російської економіки залишилися одні шматки