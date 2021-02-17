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    Герой тижня. Фермер, який рятує земляків від наслідків негоди (відео)

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    <span>Працює техніка аграрія</span> - Герой тижня. Фермер, який рятує земляків від наслідків негоди (відео)
    Працює техніка аграрія
    Фото: Іван Підлісний

    Трактористи почали працювати ще з 8 лютого, коли почалися снігопади

    Аграрій Іван Підлісний прийшов на допомогу жителям сіл Суховоля, Кошмаки, Чудля, Любахи та Лозки. З початку сніговіїв фермер власним трактором зачищає дороги й забезпечує доїзд дітей до школи. Про це пише volodymyrets.city.

    Підлісний орендує в людей паї в рафалівському напрямку. Він зрозумів, що будуть замети, і вирішив відрядити свій трактор МТЗ 89–2 зі спеціальною снігоочисною лопатою на розчистку місцевих доріг.

    Трактористи почали працювати ще з 8 лютого. Зранку працюють одні, увечері інші. За словами Івана Підлісного, наразі витрачено понад 8 000 гривень лише на пальне.

    Підлісний каже, що помилкою дорожних служб і влади було те, що очікували завершення снігопаду, а варто було одразу приступати до розчистки доріг.

    У неділю, 14 лютого, вдалося порозмовляти з підприємцем-благодійником:

    Підлісний зазначив, що 14 лютого представник місцевої влади надав фінансову підтримку. Ці кошти підприємець одразу спрямував на заправку й продовження робіт.

    У Любахівській школі подякували аграрію за допомогу й порятунок: «Іван Підлісний завжди швидко реагує на наші прохання, постійно допомагає з ремонтом автобуса та систематично чистить дороги від снігу аби діти без проблем могли добратися до школи».

    Зі свого боку користувачі мережі вказали аграрію на те, як його дії будуть розцінені державою та які наслідки він може отримати згодом:

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    Герой тижня. Фермер, який рятує земляків від наслідків негоди (відео)
    Герой тижня. Фермер, який рятує земляків від наслідків негоди (відео)

    Нагадаємо, на Рівненщині пройшли сильні снігопади, понад тиждень були хуртовини та ожеледиця. Висота снігового покрову сягала до 30 см, на дорогах замети.

    У найближчі дні на Рівненщині очікується мінлива хмарність та морозна погода. 17 лютого в області прогнозують невеликий та помірний сніг.

    У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни.

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    Теги: дороги Рівненщина Рівне снігопад фермер негода
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