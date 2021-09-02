На таке не наважувалися жодна з інших евакуаційних місій: ексклюзивні кадри з Кабула

Українські спецпризначенці у Кабулі ризикували життям, аби забрати людей з евакуаційного списку

Головне управління розвідки Міноборони показало ексклюзивні кадри з евакуаційної місії України в Кабулі.

«Для того, щоб знайти та безпечно забрати людей з евакуаційного списку спецпризначенці ГУР пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. На таке ризиковане рішення не наважувалися жодна з інших евакуаційних місій, бо зона за територією аеропорту вже знаходилася під контролем бойовиків «Талібану». Проте саме такий підхід дозволив в стислий період знайти та забрати максимально можливу кількість людей узгоджених на евакуацію», – зазначають у ГУР.

Як йдеться у повідомленні розвідки, у місії відзначились і українські пілоти, адже працювали в складних умовах та у постійній загрозі обстрілу під час злету.

«Евакуйовані люди були приголомшені тим, що українські спецпризначенці пішли на особистий ризик, щоб врятувати цивільне населення!», – заявляють у ГУР Міноборони.

Рятувальна операція в афганському Кабулі була здійснена співробітниками Головного управління розвідки МОУ за сприянням МЗС та при підтримці Офісу Президента України.

Серед евакуйованих були громадяни України, громадяни інших держав, в тому числі представники ООН, члени правозахисних організацій, співробітники видань Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes та інші, а також люди, що співпрацювали із коаліційним контингентом.

Попри те що Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані, вона посіла восьме місце за кількістю евакуйованих людей серед Європейських країн – евакуйовано понад 700 осіб.

Нагадаємо, Посольство США в Україні подякувало Силам спеціальних операцій України допомогу під час евакуації з Афганістану.

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