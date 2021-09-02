ООН оприлюднила нову доповідь про тортури в окупованому Криму

У доповіді про окупований Крим йдеться про тортури, переслідування і наступ на релігійні свободи

Доповідь охоплює період з 1 липня 2020 року по 30 червня 2021 року

Організація Об’єднаних Націй вчергове зафіксувала низку порушень прав людини в окупованому Криму. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підготував з цього приводу нову доповідь. Організація оприлюднила текст доповіді.

Доповідь охоплює період з 1 липня 2020 року по 30 червня 2021 року.

За цей час кількість довільних затримань представників релігійних меншин у Криму зросла майже в 5 разів, порівняно з попереднім роком.

Серед порушень, наведених у документі:

тортури та жорстоке поводження, які, ймовірно, були застосовані співробітниками Федеральної служби безпеки Росії;

переведення затриманих із Криму для засудження і відбування покарання у вигляді позбавлення волі в Росії;

свавільне поміщення затриманих у штрафні ізолятори, а також тривале одиночне ув'язнення;

санкції проти релігійних організацій та окремих людей, зокрема обвинувальні вироки «Свідкам Єгови», на основі антиекстремістських законів Росії;

втручання в проведення публічних зібрань, зокрема накладення на учасників зборів штрафів й інших санкцій, на основі норми законодавства, яка зобов'язує отримувати попередній дозвіл від російських органів влади на проведення будь-яких запланованих зборів;

заочні судові процеси, які не відповідають міжнародним стандартам у галузі прав людини, щодо людей, яких вважають противниками російської влади в Криму.

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Крім того, в ООН наголошують, що немає «жодного прогресу» у розлідуванні 43 випадків насильницького зникнення в Криму з початку російської окупації.

Зазначимо, що за даними української розвідки окупанти збільшила військовий контингент у Криму.

Нещодавно окупанти в Криму назвали головного ворога серед українських політиків.

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