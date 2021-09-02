Аеропорт Кабула завтра може відновити роботу

У п'ятницю аеропорт Кабула запрацює для внутрішніх рейсів

Аеропорт афганської столиці відновить свою роботу в п'ятницю. В аеропорту Кабула почнуть здійснювати внутрішні перельоти по країні. Про це повідомляє Tolo News.

«Керівництво аеропорту Кабула заявляє, що внутрішні рейси країною розпочнуться в п'ятницю, в той час як іноземним рейсам ще потрібен час для початку», – йдеться в повідомленні.

При цьому видання зазначає, що технічні групи з Катару і Туреччини прибули до Кабула на запрошення талібів для відкриття аеропорту Кабула.

Аеропорт Кабула припинив свою роботу 31 серпня.

До слова, держсекретар США подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану.

Наразі відомо, що близько 200 українців просять евакуації з Афганістану.

Раніше в МЗС України повідомили, що евакуація українців із Афганістану продовжиться після дедлайну талібів 31 серпня.

Як відомо, майже всі країни завершили операції з евакуації громадян з Афганістану.

30 серпня останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

Раніше стало відомо, що «Талібан» призначив лідера угруповання Хайбатуллу Ахундзаде главою афганського уряду.

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