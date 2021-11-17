Нардепка солодко заснула у Раді (відео)

Жвава дискусія у сесійній залі Ради не завадила Лабунській задрімати

Лабунська довгий час розплющувала очі, а потім провалилася у сон

Народна депутатка від «Батьківщини» Анжеліка Лабунська заснула під час пленарного засідання Верховної Ради. Відповідне відео опублікував фотограф Олександр Гончаров на сторінці у Facebook.

На відео помітно, що нардепка спочатку бореться зі сном, періодично розплющуючи очі. Але згодом втома бере своє і Лабунська явно заснула, перекинувши голову на спинку крісла. В цей же момент інші депутати активно вели дискусії та обговорювали законопроєкти.

Раніше повідомлялося, що депутат від ОПЗЖ Олександр Лукашев, заснув на засіданні щодо Медведчука.

Свого часу нардеп від «Слуги народу» Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради.

До слова, нардеп від «Слуги народу» Орест Саламаха проспав цілу годину на засіданні Ради.