Нардеп від «Слуги народу» проспав цілу годину на засіданні Ради: фото



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Орест Саламаха проспав не менш як годину Фото: zaxid.net

Нардеп проспав більше години у сесійній залі під час розгляду питання про азартні ігри

Народний депутат від партії «Слуга народу» Орест Саламаха заснув під час засідання Верховної Ради у четвер, 2 липня. Нардеп проспав більше години у сесійній залі під час розгляду питання про азартні ігри.

Про це повідомляє сайт Zaxid.net.

Як відомо, на сьогоднішньому засіданні парламенту депутати з самого ранку і займалися розглядом у другому читанні законопроекту №2285-д «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор».

Під час обговорення цього питання орієнтовно о 10:00 депутат від «Слуги народу» Орест Саламаха покинув своє місце і пересів у крісло за колонами в сесійній залі і проспав не менш як годину.

А виспавшись, «слуга народу» повернувся на своє місце.

29-річний Орест Саламаха пройшов до Верховної ради від «Слуги народу» на мажоритарному окрузі №121 (Борислав, Дрогобич, Трускавець і Дрогобицький район).