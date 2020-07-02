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    Політика

    Нардеп від «Слуги народу» проспав цілу годину на засіданні Ради: фото

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    Орест Саламаха проспав не менш як годину - Нардеп від «Слуги народу» проспав цілу годину на засіданні Ради: фото
    Орест Саламаха проспав не менш як годину
    Фото: zaxid.net

    Нардеп проспав більше години у сесійній залі під час розгляду питання про азартні ігри

    Народний депутат від партії «Слуга народу» Орест Саламаха заснув під час засідання Верховної Ради у четвер, 2 липня. Нардеп проспав більше години у сесійній залі під час розгляду питання про азартні ігри.

    Про це повідомляє сайт Zaxid.net.

    Як відомо, на сьогоднішньому засіданні парламенту депутати з самого ранку і займалися розглядом у другому читанні законопроекту №2285-д «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор».

    Під час обговорення цього питання орієнтовно о 10:00 депутат від «Слуги народу» Орест Саламаха покинув своє місце і пересів у крісло за колонами в сесійній залі і проспав не менш як годину.

    А виспавшись, «слуга народу» повернувся на своє місце.

    29-річний Орест Саламаха пройшов до Верховної ради від «Слуги народу» на мажоритарному окрузі №121 (Борислав, Дрогобич, Трускавець і Дрогобицький район).

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    Верховна Рада депутат партії партія Слуга народу азартні ігри
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