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    Нардеп від «Слуги народу» Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради

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    <p>Жан Беленюк у Верховній Раді</p> - Нардеп від «Слуги народу» Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради

    Жан Беленюк у Верховній Раді

    Фото: Олександр Гончаров, Facеbook

    Беленюк дрімав в залі засідань парламенту, спершись на стіл

    Народний депутат від партії «Слуга народу» і борець греко-римського стилю Жан Беленюк заснув під час засідання Верховної Ради 20 вересня.

    Фото і відео опублікував журналіст Олександр Гончаров на своїй сторінці у Facеbook.

    «Що тобі сниться, Жан Беленюк?», – прокоментував публікацію журналіст.

    На фото, видно, як Беленюк дрімає в залі засідань парламенту, спершись на стіл.

    Варто зазначити, що за інформацією видання «Страна», в голосуваннях Беленюк все таки брав участь.

    «Він піднімається, голосує і знову лягає, навіть не кліпаючи, – і так протягом всього засідання», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 16 вересня Жан Беленюк став першим в українській історії дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби.

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