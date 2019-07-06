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    Найстаріша церква Закарпаття з висоти пташиного польоту (відео)

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    Найстаріша церква Закарпаття з висоти пташиного польоту (відео)

    Горянська церква Св. Анни — це шестикутна будова, в товщу стін якої врізано шість навпівкруглих ніш із трьома вікнами

    Найдавніший храм Закарпаття, Горянська ротонда, або ж церква Св. Анни - одна з найстаріших архітектурних пам'яток України загальноєвропейського значення. Розташована на останньому пагорбі Карпат на околиці Ужгорода. Походження та вік ротонди невизначені до сьогодні.

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    Горянська церква Св. Анни — це шестикутна будова, в товщу стін якої врізано шість навпівкруглих ніш із трьома вікнами. Зверху на будові лежить полегшений тамбур із шістьма вікнами. Внутрішні стіни розписані у ХІV ст. художниками в стилі італійської проторенесансної школи Джотто.

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