Зеленський оголосив конкурс на кандидата у судді ЄСПЛ від України

У 2019 Окружний адмінсуд Києва зупинив проведення конкурсу на обрання судді в ЄСПЛ від України

Конкурсна комісія шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів визначить трьох кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав указ про проведення конкурсу на кандидата у судді Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Також була створена спеціальна конкурсна комісія. До її складу увійдуть фахівці в галузі міжнародного права.

Члени комісії повинні будуть за два тижні розмістити оголошення про старт конкурсу та забезпечити його проведення.

МЗС України, в свою чергу, повинно буде забезпечити тестування учасників конкурсу з визначення рівня володіння офіційними мовами Ради Європи (англійська або французька).

За результатами співбесіди та тестування конкурсна комісія шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів визначить трьох кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ.

Кандидатом може бути громадянин України з високими моральними якостями, який має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняна до нього вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста).

Кандидат також повинен мати досвід роботи у сфері права та/або стаж наукової або науково-педагогічної діяльності в цій сфері або в сфері захисту прав людини і основних свобод не менше 10 років.

Необхідно грунтовно знати положення Конвенції про захист прав людини і основних свобод, протоколи до неї і практику Європейського суду з прав людини, а також вільно володіти однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).

Кандидатом не може бути особа, яка на момент подачі документів для участі в конкурсі:

досягла 65 років;

визнана судом недієздатною;

має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді;

має непогашену судимість або піддавалася протягом останнього року адміністративному стягненню за пов'язано з корупцією правопорушення.

Конкурсна комісія розміщує оголошення про проведення конкурсу в загальнодержавних засобах масової інформації та на сайті Офіс президента.

17 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перезапускає конкурс для обрання судді до Європейського суду з прав людини за правилами, що діють в європейських інститутах.

У 2019 Окружний адмінсуд Києва зупинив проведення конкурсу на обрання судді в ЄСПЛ від України.