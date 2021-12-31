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    Тисячі рятувальників із авіацією заступили на чергування в новорічні свята

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    Рятувальники здійснюють&nbsp;посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки - Тисячі рятувальників із авіацією заступили на чергування в новорічні свята
    Рятувальники здійснюють посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки
    фото: ДСНС

    На цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тис. чоловік особового складу ДСНС

    На період відзначення новорічних і різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій переходить на посилений режим роботи. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Так, з 9:00 31 грудня 2021 року до 9:00 4 січня 2022 року здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи.

    З органами влади на всіх рівнях організовано взаємодію щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і небезпечних подій. Відпрацьовано оперативні документи на об’єкти проведення святкових заходів та культові споруди, здійснено перевірку джерел протипожежного водопостачання у районах їх розташування.

    Всього на території України на цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тис. чоловік особового складу ДСНС та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки, у тому числі:

    • близько 300 чоловік та 50 одиниць техніки на об’єктах задіяних до святкування новорічних та різдвяних свят з масовим перебуванням людей;
    • 26 піротехнічних розрахунків, загальною чисельністю понад 130 осіб і 50 од. техніки;
    • дев’ять повітряних суден, у тому числі чотири літаки та п’ять вертольотів.

    До слова, 31 грудня в Україні оголошено I рівень небезпеки через погіршення погодних умов.

    Теги: ДСНС рятувальники Україна новорічні свята
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    Тисячі рятувальників із авіацією заступили на чергування в новорічні свята