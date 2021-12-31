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    Стало відомо, скільки українців зустрінуть Новий рік у поїздах

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    Зростає пасажиропотік до залізничних станцій на курортах українських Карпат - Стало відомо, скільки українців зустрінуть Новий рік у поїздах
    Зростає пасажиропотік до залізничних станцій на курортах українських Карпат
    фото з відкритих джерел

    На період масових новорічних та Різдвяних свят призначено 17 додаткових пасажирських поїздів

    Близько 10 тисяч громадян України зустрічатимуть Новий рік у поїздах. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Як відомо, на період масових новорічних та Різдвяних свят призначено 17 додаткових пасажирських поїздів. Ще двом поїздам подовжено маршрут та чотирьом збільшено періодичність курсування.

    Залізничники дякують усім пасажирам, які обирають для подорожей українські поїзди, та вже фіксують 20% збільшення продажів квитків у порівнянні з сезоном 2020/2021 на пікові дати зимових перевезень: 29, 30 грудня 2021 року та 2, 8, 9 січня 2022 року.

    Також спостерігається ріст пасажиропотоку до залізничних станцій, які знаходяться поблизу курортів українських Карпат: Татарів (Буковель), Ворохта, Яремче та Ясіня.

    Нагадаємо, 30 грудня 2021 року «Укрзалізниця» відправила у перший рейс двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом №747 Київ–Львів. Але місця у цих нових потягах обурили українців.

    Раніше в Україні почав курсувати новий потяг найдовшим маршрутом, у дорозі він перебуватиме майже 30 годин. Новий потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів сполучає сім областей та долає 1 806 кілометрів.

    До кінця року «Укрзалізниця» запустила Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів-Татарів-Буковель-Ворохта.

    Читайте також: «Укрзалізниця» запускає «Лижний експрес» на зимові свята


    Теги: Укрзалізниця потяг Україна новорічні свята
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    Стало відомо, скільки українців зустрінуть Новий рік у поїздах