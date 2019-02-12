Очільник Інституту серця Тодуров має нерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень



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На державному Інституті серця заробляють численні приватні компанії, які мають зв’язки з родиною і найближчим оточенням Бориса Тодурова

Сам Борис Тодуров мешкає у резиденції на 6 гектарах лісу, а на його рідних в один день записали колекцію квартир у Києві.

Варто зазначити, що Інститут серця скаржиться на нестачу бюджетного фінансування і одночасно закуповує медикаменти із шаленими накрутками. Віддає перемогу на тендерах за завищеними цінами фірмам, пов’язаним із керівництвом. А сам керівник Інституту протестує проти дешевших стентів, які закуповує МОЗ і передає клінікам для безкоштовних операцій, аби рятувати життя людей під час інфарктів.

Одночасно на родичах цього ж керівника з’являються елітні квартири і маєток на шести гектарах лісу. Таке от протиріччя між лікарем і керівником в одній особі. Зрештою, протягом двох тижнів у частого гостя телеефірів Бориса Тодурова так і не знайшлося часу на коментарі для цього матеріалу.

Джерело: Bihus.info