Колишній поліцейський відсидить два роки за хабар у 6 тис. грн



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Екс-поліцейському призначено реальне покарання

Солом’янським районним судом Києва оголошено вирок колишньому поліцейському за фактом одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Прокурором у суді доведено, що, перебуваючи на посаді старшого інспектора сектора ювенальної превенції Солом’янського управління поліції ГУ Нацполіції у Києві, обвинувачений отримав від громадянина 6 тис. гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за ст. 156 КУпАП (порушення правил торгівлі тютюновими виробами).

Вироком суду зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди) та призначено реальне покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України строком на 3 роки.

Нагадаємо, 5 лютого під процесуальним керівництвом прокуратури Києва та Генпрокуратури слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, за оперативного супроводження СБУ та Департаменту внутрішньої безбеки Нацполіції України затримано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди начальника відділення поліції одного з районних управлінь у Києві.