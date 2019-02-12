На Вінниччині чиновника міграційної служби «взяли на хабарі»



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Службовець вимагала від громадянина України грошові кошти в розмірі 4 тис доларів США за вплив на співробітників СБУ

Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України спільно із співробітниками УСБУ та слідчими слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області задокументовано факт одержання неправомірної вигоди головним спеціалістом Калинівського районного сектору Управління державної міграційної служби України у Вінницькій області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Установлено, що 31.01.2019 вказаний службовець вимагала від громадянина України грошові кошти в розмірі 4 тис доларів США за вплив на співробітників Управління Служби безпеки України в Вінницькій області за не вжиття заходів до нього у зв’язку з наданням іноземцям послуг в порушення встановлених правил перебування іноземців в Україні.

05.02.2019 вказана службова особа залучила до своєї злочинної діяльності ще одного «помічника», який, діючи на виконання спільного умислу, збільшив розмір неправомірної вигоди до 5 тис доларів США.

У подальшому заявник, який діяв під контролем правоохоронних органів, передав «помічнику» раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 5 тис доларів США, після чого обох підозрюваних затримано.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Подано клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.