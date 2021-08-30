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    «Ось вам моя кров»: ветеран «Азову» порізав себе під відділком поліції (відео)

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    Лідер черкаського &laquo;Нацкорпусу&raquo; Дмитро Кухарчук: Якщо вони так сильно хочуть моєї крові, будь ласка! Ось вам моя кров - «Ось вам моя кров»: ветеран «Азову» порізав себе під відділком поліції (відео)
    Лідер черкаського «Нацкорпусу» Дмитро Кухарчук: Якщо вони так сильно хочуть моєї крові, будь ласка! Ось вам моя кров
    Скріншот з відео

    Свою дію нацкорпусівець назвав «кроком відчаю»

    Ветеран полку «Азов», лідер черкаського «Нацкорпусу» Дмитро Кухарчук під час «брифінгу з приводу політичних репресій Зеленського» під стінами Печерського районного управління поліції Києва порізав собі руку. Акція транслювалася в прямому ефірі у Facebook.

    «Нас не залякати ані СІЗО, ані тортурами. Виносячи друзів з фронту, ми бачили немало крові, якої ніколи в житті не бачили ні Монастирський, ні Єрмак, ні Баканов, ні Зеленський. Я розумію, що вони хочуть моєї крові. Якщо вони так сильно хочуть моєї крові, будь ласка! Ось вам моя кров!», – сказав Кухарчук, після чого порізав собі ліву руку.

    Інші учасники заходу перев’язали ветеранові рану. Свою дію нацкорпусівець назвав «кроком відчаю».

    Напередодні стало відомо, що ветеранів полку «Азов» Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша викликають на допит щодо сутичок з поліцією, які сталися 14 серпня під час акції протесту біля Офісу президента. Ветеранам інкримінують ч.4 ст.296 (Хуліганські дії). Водночас сам Кухарчук стверджує, що відкрите проти нього провадження має замовний характер.

    Раніше слідчі повідомили про підозру двом учасникам мітингу «Нацкорпусу», який 14 серпня пройшов на Банковій і завершився масовою бійкою.

    Тоді у Києві біля Офісу президента представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», проводили акцію протесту. Колона людей підійшла до Офісу президента, але їх не пропустили на територію, через що розпочались сутички.

    Читайте також: Нацкорпус провів кількатисячну акцію під Офісом президента. Як це було
    Теги: Національна поліція України акція ветеран Азов протест допит Національний корпус
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    «Ось вам моя кров»: ветеран «Азову» порізав себе під відділком поліції (відео)