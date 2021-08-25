У Росії оголосили обвинувачення ексбійцю «Азова» Сергію Коротких

Картка справи Коротких опублікована на сайті Басманського суду Москви

Головне слідче управління Слідчого комітету Росії висунуло обвинувачення ексдобровольцю полку «Азов», представнику «Національного корпусу» Сергію Коротких, відомому як «Боцман». Картка його справи опублікована на сайті Басманського суду Москви, пише «Новая газета».

У Росії Коротких звинувачують у вбивстві двох і більше людей, скоєному організованою групою з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ненависті.

Басманський суд має намір обрати йому запобіжний захід заочно, оскільки з 2010 року він залишив територію РФ.

Сам Коротких назвав звинувачення фейком.

«У День Незалежності України слідчий комітет РФ вирішив оригінально привітати мене, запустивши серію нових фейконовин», — написав Коротких та додав, що будь-яка незалежна агенція розслідувань усі ці фейки легко спростує.

Ексазовець Сергій Коротких «Боцман» про смерть білоруса Віталія Шишова та «Білоруський дім в Україні» pic.twitter.com/PeXSmagYda — hromadske (@HromadskeUA) August 24, 2021

Сам Коротких раніше на запитання про низку звинувачень у його бік казав, що «не відчуває себе в чомусь винним і на його стороні правда».

У 2007 році невідомі неонацисти вбили дагестанця Шаміля Одаманова та невстановленого уродженця Таджикистану. Владі Антоневич, який називає себе ізраїльським режисером-документалістом і є автором фільму «Кредит на вбивство», пов'язує етнічну розправу з членами «НСО» («Націонал-соціалістичне товариство»), серед яких ㅡ Коротких та Максим Марцинкевич. Сам Коротких називав фільм замовним.

Також, як пише «Новая газета», на початку серпня в інтернеті з'явилися відео нібито оперативної зйомки з ймовірними показами Сергія Коротких «Боцмана» та його товариша Максима Марцинкевича («Тесака») щодо їхніх соратників з організацій «Русская цель», «НСО» та «Формат 18».

На відео Коротких нібито під запис дав свідчення на керівників «НСО», запис датований 2007 роком. Серед лідерів угруповання він називає Максима Марцинкевича, а також Олександра «Шульца» Філюшкіна (Шитова), Олексія «Ідеолога» Акімова, Андрія «Дєда» Чуєнкова (Дєдова).

Після смерті «Тесака» (знайшли мертвим у російському СІЗО — ред.), як пише «Новая газета», Чуєнков-Дєдов нібито втік до України, а доля «Шульца» достеменно невідома.