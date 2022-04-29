Льотчик Оксанченко «збив» Кожедуба. Хмельницький провів масштабну дерусифікацію

У Хмельницькому перейменовано 45 вулиць, в селах громади – ще 68

Депутати Хмельницької міської ради проголосували рішення про перейменування вулиць міської громади, які носили назви радянських та російських діячів і письменників. Таке рішення ухвалено на позачерговій сесії у четвер, передає «Главком».

Всього у Хмельницькому обранці змінили назви 45 вулиць, у селах міської громади – ще 68.

Цікавих метаморфоз зазнали назви хмельницьких вулиць, які носили імена відомих у Радянському союзі льотчиків. Зокрема, одна з центральних вулиць на честь Юрія Гагаріна відтепер стала Героїв Маріуполя.

Вулицю та провулок імені Кожедуба перейменовано на честь Героя України Олександра Оксанченка. Це – український військовий льотчик, який загинув 25 лютого 2022 року у повітряному бою над Києвом, відволікаючи на себе авіацію російських загарбників.

Оксанченко став найкращим льотчиком-винищувачем у світі. На його рахунку – більше двох тисяч льотних годин, до того ж він бездоганно виконував найскладніші елементи найвищого пілотажу.

Крім цього, у небуття відійшли інші вулиці Хмельницького, названі на честь чужих героїв: замість Маршала Гречка – вулиця Миколи Міхновського; радянського Чапаєва витіснила вулиця Юрія Клена; на зміну Академіка Збарського прийшла вулиця і провулок Бориса Патона; Маршала Красовського декомунізовано на вулицю і провулок Гетьмана Мазепи; Купріна перейменовано на вулицю Симона Петлюри.

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Одна з центральних вулиць Хмельницького на честь російського класика Пушкіна по-новому називатиметься іменем Героя України Олексія Скоблі. Скобля – за національністю білорус, воював за Україну ще з 2015-го. 13 березня 2022 року він загинув під Києвом, врятувавши життя десяти товаришам по службі.

«Мали зробити це ще у 1991 році. Бо топоніміка – це не про історію, це про маркери нації. Всі ми побачили, що є дуже велика різниця, як називається вулиця!» – прокоментував місцевим ЗМІ мер Олександр Симчишин.