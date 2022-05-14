Україна, схоже, виграла битву за Харків – американські аналітики

Окупанти повністю залишають своїх позиції на Харківщині

Російські загарбники, ймовірно, вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова, не витримавши українських контрнаступів і обмеженої кількості підкріплень. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (США).

Очевидно, Москва зосереджена на проведенні впорядкованого виведення і надає першочергову увагу поверненню росіян додому, перш ніж дозволити проксі-силам ввійти в Росію, а не намагатися утримувати свої позиції поблизу міста.

Таким чином, Україна, схоже, виграла битву за Харків, констатують аналітики.

«Українські сили не дозволили російським військам оточити, не кажучи вже про захоплення Харкова, а потім вигнали їх з-під міста, як вони зробили це з російськими військами, які намагалися захопити Київ»,– йдеться у звіті.

ЗСУ, ймовірно, спробують порушити, принаймні, найзахіднішу з наземних ліній зв'язку між Бєлгородом і російськими військами, зосередженими навколо Ізюма, хоча Росія використовує кілька таких ліній, в тому числі трохи далі від нинішніх українських позицій.

Місцевість на схід від нинішніх українських позицій також може сприяти спробам росіян захистити свої території, оскільки великі водні об'єкти спрямовують рух і створюють вузькі місця, через які українцям доведеться прориватися.

Також російські війська зробили спробу наземного наступу з Ізюма, але безуспішно.

Дрібномасштабні і безуспішні атаки на південний край виступу біля Донецька тривали, але без реального прогресу.

Основними зусиллями росіян як і раніше залишаються спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ з півночі і з півдня. Російські війська, що наступали з Попасної на північ, за останню добу не домоглися істотного прогресу. Російські війська, що йдуть з півночі на південь, не змогли форсувати річку Сіверський Донець і зазнали нищівних втрат у своїх спробах.

У росіян може не вистачити додаткової свіжої бойової потужності, щоб компенсувати ці втрати і продовжити наступ в досить широкому масштабі, щоб завершити оточення, хоча вони, ймовірно, продовжать спроби зробити це.

Нагадаємо, у Харківській області заступниці начальника Куп'янського районного відділу поліції оголошено про підозру за фактом державної зради. Жінка-поліцейська добровільно співпрацювала з окупантами.