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    Події в Україні

    Україна, схоже, виграла битву за Харків – американські аналітики

    Україна, схоже, виграла битву за Харків – американські аналітики
    фото: Головне управління розвідки

    Окупанти повністю залишають своїх позиції на Харківщині

    Російські загарбники, ймовірно, вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова, не витримавши українських контрнаступів і обмеженої кількості підкріплень. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (США).

    Очевидно, Москва зосереджена на проведенні впорядкованого виведення і надає першочергову увагу поверненню росіян додому, перш ніж дозволити проксі-силам ввійти в Росію, а не намагатися утримувати свої позиції поблизу міста.

    Таким чином, Україна, схоже, виграла битву за Харків, констатують аналітики.

    «Українські сили не дозволили російським військам оточити, не кажучи вже про захоплення Харкова, а потім вигнали їх з-під міста, як вони зробили це з російськими військами, які намагалися захопити Київ»,– йдеться у звіті.

    ЗСУ, ймовірно, спробують порушити, принаймні, найзахіднішу з наземних ліній зв'язку між Бєлгородом і російськими військами, зосередженими навколо Ізюма, хоча Росія використовує кілька таких ліній, в тому числі трохи далі від нинішніх українських позицій.

    Місцевість на схід від нинішніх українських позицій також може сприяти спробам росіян захистити свої території, оскільки великі водні об'єкти спрямовують рух і створюють вузькі місця, через які українцям доведеться прориватися.

    Також російські війська зробили спробу наземного наступу з Ізюма, але безуспішно.

    Дрібномасштабні і безуспішні атаки на південний край виступу біля Донецька тривали, але без реального прогресу.

    Основними зусиллями росіян як і раніше залишаються спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ з півночі і з півдня. Російські війська, що наступали з Попасної на північ, за останню добу не домоглися істотного прогресу. Російські війська, що йдуть з півночі на південь, не змогли форсувати річку Сіверський Донець і зазнали нищівних втрат у своїх спробах.

    У росіян може не вистачити додаткової свіжої бойової потужності, щоб компенсувати ці втрати і продовжити наступ в досить широкому масштабі, щоб завершити оточення, хоча вони, ймовірно, продовжать спроби зробити це.

    Нагадаємо, у Харківській області заступниці начальника Куп'янського районного відділу поліції оголошено про підозру за фактом державної зради. Жінка-поліцейська добровільно співпрацювала з окупантами.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Україна, схоже, виграла битву за Харків – американські аналітики