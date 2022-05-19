Рашисти знову обстріляли Харків і звільнене село Циркуни

У селі Циркуни пошкоджені два приватні домоволодіння

Внаслідок обстрілів постраждали троє цивільних

Сьогодні вночі, 19 травня, війська РФ знову обстріляли Харків і нещодавно звільнене село Циркуни. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні о 4 ранку російські окупанти знову підступно обстріляли Київський район Харкова. Снаряд влучив у котельню Інституту проблем ендокринної патології. За попередніми даними, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

У селі Циркуни Харківського району, за інформацією Синєгубова, пошкоджені два приватні домоволодіння.

Також він повідомив, що вночі госпіталізували 63-річну жінку, поранену внаслідок обстрілу у Лозівському районі.

Протягом минулої доби, 18 травня, окупанти обстрілювали Циркуни, Прудянку, Вільхуватку – троє цивільних постраждали. Вчора вдень знову обстріляли Салтівку та П’ятихатки – троє постраждалих.

Начальник ОВА зазначив, що на Харківщині тривають бойові дії високої інтенсивності. Загарбники намагаються утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку, провести контратаки. Наші захисники завдають ворогу серйозних втрат.

В Ізюмському напрямку ворог за підтримки артилерії вів наступальні бойові дії в районі Великої Комишувахи. На окремих ділянках зазнав значних втрат та був змушений відступити.

Як повідомлялося, жителі Ізюма, що на Харківщині, яких російські військові депортували на територію РФ, змогли повернутися до України через країни Європейського Союзу.