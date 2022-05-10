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    Харків обрав нові назви для Московського району і проспекту

    Московський район у Харкові перейменують - Харків обрав нові назви для Московського району і проспекту
    Московський район у Харкові перейменують
    фото: Вечерний Харьков

    Міськрада Харкова має затвердити перейменування вже завтра, 11 травня

    Міськрада Харкова проголосує за перейменування Московського району і проспекту Московського. Про це сьогодні повідомив директор департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Юрій Сидоренко.

    «Проспекту Московського у Харкові, звичайно ж, не буде. Його перейменування заплановане буквально на завтра. Це прерогатива сесії міської ради», – заявив Сидоренко.

    За його словами, під час засідання топономічної комісії було ухвалено рішення про винесення на голосування міськради перейменування: Московського району – на Салтівський район, Московського проспекту – на проспект Героїв Харкова, Білгородського шосе – на Харківське шосе, Білгородського узвозу – на вулицю Героїв Спасителів.

    Усі ці перейменування міськрада має затвердити вже завтра, 11 травня.

    Раніше повідомлялося, що з'явилися результати онлайн-голосування щодо перейменування п'яти станцій метро у Києві. У рейтинговому голосуванні взяли участь понад 170 тисяч людей.

    Днями Вінницьке підприємство провело дерусифікацію ковбаси. Відтепер вона не «московська», а «Київська».

    До слова, міський голова Новомосковська (Дніпропетровщина) Сергій Рєзнік заявив, що місто необхідно перейменувати. Його назва пов'язана із державою-окупантом.

    Також Ужгород перейменує 58 вулиць, що були названі на честь росіян.

    А ще у Львові перейменують понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.

    Читайте також: Прощання з Пушкіним. Про межі і правила дерусифікації


    Теги: Харків росія окупанти декомунізація міськрада війна Україна вулиця окупація #stoprussia дерусифікація
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    Харків обрав нові назви для Московського району і проспекту