Харків обрав нові назви для Московського району і проспекту

Міськрада Харкова має затвердити перейменування вже завтра, 11 травня

Міськрада Харкова проголосує за перейменування Московського району і проспекту Московського. Про це сьогодні повідомив директор департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Юрій Сидоренко.

«Проспекту Московського у Харкові, звичайно ж, не буде. Його перейменування заплановане буквально на завтра. Це прерогатива сесії міської ради», – заявив Сидоренко.

За його словами, під час засідання топономічної комісії було ухвалено рішення про винесення на голосування міськради перейменування: Московського району – на Салтівський район, Московського проспекту – на проспект Героїв Харкова, Білгородського шосе – на Харківське шосе, Білгородського узвозу – на вулицю Героїв Спасителів.

Усі ці перейменування міськрада має затвердити вже завтра, 11 травня.

Раніше повідомлялося, що з'явилися результати онлайн-голосування щодо перейменування п'яти станцій метро у Києві. У рейтинговому голосуванні взяли участь понад 170 тисяч людей.

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