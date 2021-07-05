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    Зеленський назвав «Північний потік-2» пасткою безпеки та закликав Європу об'єднатися

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    Володимир Зеленський виступив проти будівництва російського газопроводу &laquo;Північний потік-2&raquo; - Зеленський назвав «Північний потік-2» пасткою безпеки та закликав Європу об'єднатися
    Володимир Зеленський виступив проти будівництва російського газопроводу «Північний потік-2»
    Фото: president.gov.ua

    На думку президента України, вся Європа повинна об'єднуватися, щоб протидіяти енергетичній загрозі з РФ

    Президент Володимир Зеленський виступив проти будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». Про це він заявив на форумі «Україна 30» у понеділок, 5 липня.

    «Це пряма пастка безпеки для всіх. Потрібно і надалі протидіяти реалізації цього проєкту. Вся Європа повинна об'єднуватися, щоб протидіяти цій енергетичній загрозі», – сказав Зеленський.

    Зазначимо, напередодні «Балканський потік»: Сербія та Угорщина добудували газопровід в обхід України.

    До слова, сенатор-республіканець блокує кадрові призначення Держдепартаменту через «Північний потік–2».

    Раніше Державний департамент наклав санкції на деякі російські кораблі і організації, що беруть участь в трубопроводі, але скасував їх щодо компанії Nord Stream 2, що будує газогін, всупереч думці республіканців і демократів, які виступають проти будівництва трубопроводу. Адміністрація Байдена заявила, що відмова від санкцій, проти яких виступає американський союзник Німеччина, відповідає інтересам національної безпеки США. Проєкт подвоїть постачання російського газу до Німеччини, минаючи Україну, економіка якої залежить від плати за газ, який проходить через країну.

    Також глава Міністерства енергетики Герман Галущенко розповів, як планує протистояти реалізації проєкту з будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». За словами міністра, є кілька напрямків протистояння.

    Тим часом, радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон, як і раніше, виступає проти російського газогону «Північний потік-2». Він запевнив, що США продовжать вводити санкції проти цього проєкту.

    Читайте також: Заручники Кремля. Чи приєднається Байден до газового пакту Шредера-Путіна?

    Теги: Росія енергетика Європа Володимир Зеленський Україна Північний потік-2
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    Зеленський назвав «Північний потік-2» пасткою безпеки та закликав Європу об'єднатися