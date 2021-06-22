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    Плазуни окупували узбережжя Азовського моря, туристи перелякані (відео)

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    Плазуни наближаються впритул до відпочивальників - Плазуни окупували узбережжя Азовського моря, туристи перелякані (відео)
    Плазуни наближаються впритул до відпочивальників
    Фото з відкритих джерел

    Після того, як тут побудували вітряки, птахи, які знищували плазунів, тут не літають

    На узбережжі Азовського моря туристам дошкуляють змії. Плазуни наближаються впритул до відпочивальників. Про це інформує Апостроф TV.

    Місцеві розповідають, що птахи, які раніше їли змій, бояться літати поруч. Це сталося після того, як там побудували вітряки. Саме тому плазуни розмножуються.

    Користувачі соцмереж уже розділилися в думках. Хтось вважає, що на відео цілком безпечний вуж, інші ж стверджують, що це степова гадюка.

    Додамо, що в Києві поліція затримала чоловіка, який гуляв вулицею з двома зміями та чіплявся до перехожих. Інцидент стався по вулиці Клавдіївська 9 квітня.

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    Теги: відпочинок туризм Азовське море
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    Плазуни окупували узбережжя Азовського моря, туристи перелякані (відео)