В Індії блискавка вбила 18 слонів
Дикі слони і раніше ставали жертвами браконьєрства, дорожньо-транспортних пригод, отруєнь і навіть поразки електричним струмом
Такий інцидент з одночасною смертю такої кількості слонів стався вперше за 20 років
18 індійських слонів знайшли мертвими в окрузі Нагаон, що на північному сході Індії. За офіційною версією, тварини загинули від блискавки, яка вдарила у заповіднику Кандолі.
Тіла тварин виявили місцеві жителі з села поруч, – повідомляє BBC.
Влада штату почала розслідування через загибель такої великої кількості слонів.
В Індії – понад 27 тис. азійських слонів, чверть із яких живе на північному сході країни.
Смерть майже двох десятків з них – найбільший випадок одночасної загибелі цих тварин за останні десятки років.
Міністр штату з питань лісів Парімал Суклабайдіа підтвердив, що це сталося «через сильну грозу», яка була у регіоні.