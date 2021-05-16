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    В Індії блискавка вбила 18 слонів

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    Дикі слони і раніше ставали жертвами браконьєрства, дорожньо-транспортних пригод, отруєнь і&nbsp;навіть поразки електричним струмом - В Індії блискавка вбила 18 слонів

    Дикі слони і раніше ставали жертвами браконьєрства, дорожньо-транспортних пригод, отруєнь і навіть поразки електричним струмом

    Фото ВВС

    Такий інцидент з одночасною смертю такої кількості слонів стався вперше за 20 років

    18 індійських слонів знайшли мертвими в окрузі Нагаон, що на північному сході Індії. За офіційною версією, тварини загинули від блискавки, яка вдарила у заповіднику Кандолі.

    Тіла тварин виявили місцеві жителі з села поруч, – повідомляє BBC.

    Влада штату почала розслідування через загибель такої великої кількості слонів.

    В Індії – понад 27 тис. азійських слонів, чверть із яких живе на північному сході країни.

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    Смерть майже двох десятків з них – найбільший випадок одночасної загибелі цих тварин за останні десятки років.

    Міністр штату з питань лісів Парімал Суклабайдіа підтвердив, що це сталося «через сильну грозу», яка була у регіоні.

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    Теги: міністр смерть Індія тварини розслідування влада
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