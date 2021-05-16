В Індії блискавка вбила 18 слонів

Дикі слони і раніше ставали жертвами браконьєрства, дорожньо-транспортних пригод, отруєнь і навіть поразки електричним струмом

Такий інцидент з одночасною смертю такої кількості слонів стався вперше за 20 років

18 індійських слонів знайшли мертвими в окрузі Нагаон, що на північному сході Індії. За офіційною версією, тварини загинули від блискавки, яка вдарила у заповіднику Кандолі.

Тіла тварин виявили місцеві жителі з села поруч, – повідомляє BBC.

Влада штату почала розслідування через загибель такої великої кількості слонів.

В Індії – понад 27 тис. азійських слонів, чверть із яких живе на північному сході країни.

Смерть майже двох десятків з них – найбільший випадок одночасної загибелі цих тварин за останні десятки років.

Міністр штату з питань лісів Парімал Суклабайдіа підтвердив, що це сталося «через сильну грозу», яка була у регіоні.

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