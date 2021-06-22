Гриценко із дружиною показали місце в Україні, від якого перехоплює подих (фото)

«Буцький каньйон на Черкащині – неймовірна краса й магія природи», – Гриценко

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко разом із дружиною, головною редакторкою тижневика «Дзеркало тижня» Юлією Мостовою відвідали Буцький каньйон на Черкащині. Живописними світлинами Гриценко поділився на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Буцький каньйон на Черкащині – неймовірна краса й магія природи. А ще вздовж дороги живі букети, особливо під Маньківкою – суцільне макове поле. Бувалі туристи нам казали: не їдьте туди, природа красива, але люди все спаскудили, закидали сміттям… Ми ризикнули. І приємно розчарувалися – місцеві кажуть, це нова влада ОТГ організувала людей, щоби прибрати все навколо, розчистити, і зараз там дійсно порядок», – розповів Гриценко.

За словами Гриценка, подорож на човнику чи байдарці річкою Гірський Тікич вздовж каньйону – це наповнення силою, величчю й магією природи,

«Там ще є залишки першої в Україні сільської гідроелектростанції, 1929 року. А ще – ну дуже смачнючі пиріжки (із сиром, вишнею, яблуками, з маком), місцеві жителі їх випікають у печі і продають ще гарячими, начинки не шкодують, спробуйте! Від Києва недалеко, на авто 2,5 години. Тільки від Жашкова одразу ліворуч не повертайте, там дорога вбита; краще проїхати на 20 км далі і зробити коло через Маньківку – буде довше, але швидше, і підвіску машини на дорозі не залишите. Гарного вам настрою й гарних подорожей», – написав Гриценко.

Нагадаємо, Київщина продовжує розвивати туристичну галузь і створює нові маршрути. Управління туризму Київської обласної державної адміністрації підготувало цікаві маршрути та локації Київщини, які варто відвідати.

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