Російська телеведуча голосно розреготалася після слів про пільги в Росії (відео)



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Пільги в Росії викликають сміх навіть в журналістів

Російська телеведуча розреготалася, розповідаючи про підвищення соціальних виплат в РФ на 3%. Запис з нею не потрапив до ефіру, однак промовисте відео поширили в мережі.

Зокрема, журналістка перераховувала, на що інваліди, ветерани бойових дій, громадяни, які зазнали впливу радіації, і інші росіяни, які отримують пільги, можуть витратити 1500 рублів (приблизно 572 гривні): близько 900 рублів - на медикаменти, 137 рублів - на путівку в санаторій, а 127,7 рубля - на проїзд в приміському або міжнародному транспорті до місця лікування і назад.

«Я намагалася, ви чули», - сказала журналіста, вибачившись перед колегами за сміх.