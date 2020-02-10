Телеканали Медведчука «не помітили» візит Зеленського до Італії - ЗМІ



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У Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджіо Маттареллою

Телеканали Медведчука не захотіли показувати, як Зеленський в Італії говорить про нацгвардійця Марківа

«Інтер» і телеканали, які належать куму Путіна Віктору Медведчуку «не помітили» поїздки Володимира Зеленського в Італію та зустрічі з з прем’єром Італії Джузеппе Конте та президентом Серджіо Матареллою. Адже під час цих зустрічей мало б йтися про ув’язненого нацгвардійця Віталія Марківа та закриття представництв сепаратистів в Італії. Про це наголошується в статті «Детектор медіа».

У матеріалі проаналізовано візит Зеленського до Італії. Так, певна частина українських медіа висвітлювала зустріч Зеленського із Папою Римським Франциском, тоді як зустрічі з першими особами італійської держави були фактично проігноровані.

«Одна зі справ, які Зеленський приїхав залагоджувати в Римі, залишилась непоміченою кількома телеканалами. Хоча і президент, і міністр внутрішніх справ наголошували саме на цій своїй місії та давали оптимістичні прогнози. Йдеться про визволення нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого за вбивство італійського фотографа на Донеччині», - йдеться в матеріалі.

Далі видання аналізує висвітлення у різних ЗМІ візиту Зеленського до Італії. Зокрема такі телеканали, як «Україна», СТБ, «UA:Перший», «5 канал», «1+1» і ICTV згадували у своїх новинах справу Марківа й те, що Зеленський порушував питання звільнення українця і навіть зустрічався з його матір’ю.

«Але навіть на такому малоінформативному тлі поведінка каналів, афілійованих з «Опозиційною платформою — За життя», виглядає цікаво», - зазначається у статті.

«У денних новинах 7 лютого «Інтер» анонсував поїздку Зеленського до Італії. Однак у вечірніх, зокрема в півторагодинному випуску «Подробиць тижня», місця інформації про її перебіг та результати не знайшлося. Вже наступного дня в новинах «Інтера» лаконічно повідомили про зустріч Зеленського з Папою Франциском, але не дали інформації про розмову з президентом та прем’єром Італії напередодні.

О 23.00 споріднений з інформаційною службою «Інтера» сайт «Подробности» дав новину з посиланням на Офіс президента, в якій є згадка про «ув’язненого в Італії» (але жодного іншого бекґраунду чи посилань) Марківа і все та сама цитата Зеленського.

Не зауважив італійського візиту Зеленського й інформаційний канал «112». Тут теж лише коротке повідомлення про спілкування з Папою Римським і нічого — ані про Марківа, ані про закриття представництв сепаратистів. Згадок про переговори з італійським прем’єром немає навіть на сайті каналу, який публікує, без перебільшення, будь-яке новинне сміття, яке віднайде.

NewsOne повідомив про факт зустрічі Зеленського з прем’єром Конте, але ні слова не сказав про те, що вони обговорювали. Хоча Офіс президента, на який посилається NewsOne, про це повідомляв. Ані в телевізійних, ані в текстових новинах каналу, що належить соратнику Віктора Медведчука, немає інформації про зміст переговорів цих жодних згадок.

Третій інформаційний канал соратника Медведчука — ZIK — дав таке саме порожнє повідомлення про факт зустрічі з Конте, ще одне — трохи менш порожнє, з дещицею конкретики, — про зустріч із президентом Матереллою, а потім — новину з посиланням на Офіс президента про зміст розмови з Конте. Тут ідеться про те, що Зеленський «обговорив із главою італійського уряду справу бійця Нацгвардії України Віталія Марківа, ув'язненого в цій державі», плюс цитата про неможливість впливати на суд. У телевізійних новинах ZIKа про поїздку Зеленського в Італію не розповіли, хоча наступного дня говорили про зустріч із Папою», - пишуть ЗМІ.

Також видання нагадує, що зазвичай ці канали висвітлюють усі закордонні поїздки глави держави та згадують про зустрічі та переговори з лідерами інших держав, навіть набагато менш змістовні.

До слова, напередодні Главком писав, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що справа нацгвардійця Віталія Марківа знаходиться в центрі уваги української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єром Італії Джузеппе Конте попросив закрити офіси самопроголошених республік Донбасу, а також підняв питання колишнього нацгвардійця Віталія Марківа.

Як повідомлялось, Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія по справі українського військовослужбовця Віталія Марківа.

17 січня Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проєкт постанови №2717 «Про Заяву Верховної ради України у зв'язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці». За документ проголосували 323 парламентарі.

Наголошується, що парламент вважає, що справа Віталія Марківа продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, гарантій на справедливий суд та одного з ключових принципів кримінального процесу - презумпції невинуватості.