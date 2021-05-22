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    Російські терористи обстріляли будинки мешканців селища на Донеччині (фото, відео)

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    Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона проінформувала моніторингову місію ОБСЄ - Російські терористи обстріляли будинки мешканців селища на Донеччині (фото, відео)
    Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона проінформувала моніторингову місію ОБСЄ
    Фото: facebook/pressjfo.news

    По селищу Піски вівся вогонь з 120-міліметрових гранатометів

    Цивільна інфраструктура селища Піски, що в Ясинуватському районі Донецької області, постраждала внаслідок обстрілу з боку російсько-терористичних збройних формувань. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook

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    Російські терористи обстріляли будинки мешканців селища на Донеччині (фото, відео)
    Російські терористи обстріляли будинки мешканців селища на Донеччині (фото, відео)
    Російські терористи обстріляли будинки мешканців селища на Донеччині (фото, відео)
    Російські терористи обстріляли будинки мешканців селища на Донеччині (фото, відео)
    Російські терористи обстріляли будинки мешканців селища на Донеччині (фото, відео)
    Російські терористи обстріляли будинки мешканців селища на Донеччині (фото, відео)
    Російські терористи обстріляли будинки мешканців селища на Донеччині (фото, відео)

    «Вранці в суботу, 22 травня, російсько-окупаційні війська вчергове здійснили обстріл цивільної інфраструктури із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски. О 6.55 год. у двір одного з місцевих мешканців влучила міна, при цьому вибуховою хвилею було вирвано ворота та пошкоджено огорожу», – йдеться у повідомленні.
    За інформацією пресцентру, господар вибіг на вулицю, щоб подивитися що сталося і саме цим врятував собі життя, – адже наступна міна влучила в будинок: пробила дах та здетонувала на горищі, внаслідок чого було зруйновано стелю вітальні та пошкоджено осколками інші кімнати житлового будинку. Українською стороною СЦКК проведено фотофіксацію та верифікацію чергового злочину російсько-окупаційних військ проти мирного населення на українській землі. Внаслідок проведеної роботи було встановлено факти численних пошкоджень будинку та прилеглого домогосподарства по вулиці Олімпійська, 7 в Пісках.Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ. Нагадаємо, що попередній раз Піски було обстріляне ворогом з великокаліберних кулеметів та гранатометів 13 травня.
    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Донеччина обстріл СЦКК розведення військ на Донбасі будинок Операція Об’єднаних сил інфраструктура населення
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    Російські терористи обстріляли будинки мешканців селища на Донеччині (фото, відео)