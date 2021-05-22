Російські терористи обстріляли будинки мешканців селища на Донеччині (фото, відео)
Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона проінформувала моніторингову місію ОБСЄ
Фото: facebook/pressjfo.news
По селищу Піски вівся вогонь з 120-міліметрових гранатометів
Цивільна інфраструктура селища Піски, що в Ясинуватському районі Донецької області, постраждала внаслідок обстрілу з боку російсько-терористичних збройних формувань. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook
«Вранці в суботу, 22 травня, російсько-окупаційні війська вчергове здійснили обстріл цивільної інфраструктури із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски. О 6.55 год. у двір одного з місцевих мешканців влучила міна, при цьому вибуховою хвилею було вирвано ворота та пошкоджено огорожу», – йдеться у повідомленні.За інформацією пресцентру, господар вибіг на вулицю, щоб подивитися що сталося і саме цим врятував собі життя, – адже наступна міна влучила в будинок: пробила дах та здетонувала на горищі, внаслідок чого було зруйновано стелю вітальні та пошкоджено осколками інші кімнати житлового будинку. Українською стороною СЦКК проведено фотофіксацію та верифікацію чергового злочину російсько-окупаційних військ проти мирного населення на українській землі. Внаслідок проведеної роботи було встановлено факти численних пошкоджень будинку та прилеглого домогосподарства по вулиці Олімпійська, 7 в Пісках.Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ. Нагадаємо, що попередній раз Піски було обстріляне ворогом з великокаліберних кулеметів та гранатометів 13 травня.
«Вранці в суботу, 22 травня, російсько-окупаційні війська вчергове здійснили обстріл цивільної інфраструктури із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски. О 6.55 год. у двір одного з місцевих мешканців влучила міна, при цьому вибуховою хвилею було вирвано ворота та пошкоджено огорожу», – йдеться у повідомленні.