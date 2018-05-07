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    Російський митрополит з неба оросив недобудований Кримський міст (відео)

    Окупанти освятили з неба за допомогою величезного аеростата недобудований Кримський міст
    За допомогою цього мосту російська влада хоче з'єднати анексований півострів з материковою частиною Росії через Керченську протоку. Гігантська теплова повітряна куля «Росія» вчора, 6 травня, здійснила переліт з Кубані до Криму на честь Дня Перемоги, «символічно з'єднавши два береги». Зокрема, під час перельоту митрополит
    • Сьогодні, 13:34
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    Митрополит Феодосійський і Керченський Платон
    Митрополит Феодосійський і Керченський Платон

    Окупанти освятили з неба за допомогою величезного аеростата недобудований Кримський міст

    За допомогою цього мосту російська влада хоче з'єднати анексований півострів з материковою частиною Росії через Керченську протоку.

    Гігантська теплова повітряна куля «Росія» вчора, 6 травня, здійснила переліт з Кубані до Криму на честь Дня Перемоги, «символічно з'єднавши два береги».

    Зокрема, під час перельоту митрополит Феодосійський і Керченський Платон освятив з повітря Керченську протоку та Кримський міст. Так, аеростат піднявся у небо з узбережжя неподалік від порту Кавказ і, пролетівши над Кримським мостом, приблизно через годину приземлився в місті Керч.

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    Саму повітряну кулю було прикрашено державним прапором Росії, прапорами всіх суб'єктів країни, зображенням орденів Перемоги і вітчизняної війни.

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