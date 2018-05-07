Російський митрополит з неба оросив недобудований Кримський міст (відео)

Окупанти освятили з неба за допомогою величезного аеростата недобудований Кримський міст

За допомогою цього мосту російська влада хоче з'єднати анексований півострів з материковою частиною Росії через Керченську протоку. Гігантська теплова повітряна куля «Росія» вчора, 6 травня, здійснила переліт з Кубані до Криму на честь Дня Перемоги, «символічно з'єднавши два береги». Зокрема, під час перельоту митрополит



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Митрополит Феодосійський і Керченський Платон

Окупанти освятили з неба за допомогою величезного аеростата недобудований Кримський міст

За допомогою цього мосту російська влада хоче з'єднати анексований півострів з материковою частиною Росії через Керченську протоку.

Гігантська теплова повітряна куля «Росія» вчора, 6 травня, здійснила переліт з Кубані до Криму на честь Дня Перемоги, «символічно з'єднавши два береги».

Зокрема, під час перельоту митрополит Феодосійський і Керченський Платон освятив з повітря Керченську протоку та Кримський міст. Так, аеростат піднявся у небо з узбережжя неподалік від порту Кавказ і, пролетівши над Кримським мостом, приблизно через годину приземлився в місті Керч.

Саму повітряну кулю було прикрашено державним прапором Росії, прапорами всіх суб'єктів країни, зображенням орденів Перемоги і вітчизняної війни.