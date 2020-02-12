Розгойдувало з одного боку в інший. Екстремальна посадка літака під час шторму (відео)



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Сильними поривами вітру лайнер розгойдувало з одного боку в інший

Екстремальна посадка пасажирського лайнера в Англії в шторм потрапила до мережі. Відео з'явилося на сторінці видання Metro в Facebook.

Зокрема, на відео можна подивитися, як літак авіакомпанії Wizz Air намагається приземлитися в аеропорту Бірмінгема під час урагану «Сіара».

Спочатку лайнер розгойдувало з одного боку в інший сильними поривами вітру, потім він підлетів до злітно-посадкової смуги під кутом та все ж зумів приземлитися.

Нагадаємо, у Нідерландах оголосили штормове попередження, а у Німеччині скасували футбольний матч через ураган «Сабіне».