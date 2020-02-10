  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Військові США та України проведуть спостережний політ над Росією

    • Розсилка
    Військові США та України проведуть спостережний політ над Росією

    Спостережний політ буде здийснений з 10 по 14 лютого на румунському літаку спостереження Ан-30 з аеродрому «Кубинка»

    Спільна місія США і України в період з 10 по 14 лютого виконає спостережний політ над територією Росії. Про це повідомляє ТАСС.

    За словами начальника Національного центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергія Рижкова, в ході польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої угодою апаратури спостереження.

    «У період з 10 по 14 лютого в межах реалізації міжнародної Угоди щодо відкритого неба спільна місія США і України виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на румунському літаку спостереження Ан-30 з аеродрому «Кубинка»«, - заявив Рижков.

    Угода щодо відкритого неба - багатосторонній міжнародний документ, підписаний 24 березня 1992 року в місті Гельсінкі представниками 23 держав, що входять до Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Метою угоди є сприяння зміцненню довіри між державами через удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю і за дотриманням синних договорів у галузі контролю над озброєннями. Документ встановлює режим відкритого неба для забезпечення можливості його учасникам здійснювати обльоти територій один одного. Учасниками угоди є понад 30 країн.

    Росія США політ літак військові Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ