Військові США та України проведуть спостережний політ над Росією



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Спостережний політ буде здийснений з 10 по 14 лютого на румунському літаку спостереження Ан-30 з аеродрому «Кубинка»

Спільна місія США і України в період з 10 по 14 лютого виконає спостережний політ над територією Росії. Про це повідомляє ТАСС.

За словами начальника Національного центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергія Рижкова, в ході польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої угодою апаратури спостереження.

«У період з 10 по 14 лютого в межах реалізації міжнародної Угоди щодо відкритого неба спільна місія США і України виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на румунському літаку спостереження Ан-30 з аеродрому «Кубинка»«, - заявив Рижков.

Угода щодо відкритого неба - багатосторонній міжнародний документ, підписаний 24 березня 1992 року в місті Гельсінкі представниками 23 держав, що входять до Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Метою угоди є сприяння зміцненню довіри між державами через удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю і за дотриманням синних договорів у галузі контролю над озброєннями. Документ встановлює режим відкритого неба для забезпечення можливості його учасникам здійснювати обльоти територій один одного. Учасниками угоди є понад 30 країн.