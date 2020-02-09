У Нідерландах оголосили штормове попередження, а у Німеччині скасували футбольний матч через ураган «Сабіне»



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Ураган «Сабіне» вніс корективи в плани жителів заходу Німеччини і Нідерландів

У Нідерландах 9 та 10 лютого оголошено штормове попередження. Людей закликають перевірити покрівлю своїх будинків, прибрати з вулиць велосипеди, садові меблі й без потреби не полишати будинку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

«У зв’язку з оголошенням штормового попередження рекомендуємо уважно слідкувати за оголошеннями метеослужби Нідерландів. Будьте пильними на дорозі, а у разі відсутності нагальної потреби, по можливості відтермінуйте Вашу подорож», – наголосив у коментарі Укрінформу український консул в Нідерландах Юрій Карпук.

Перший у цьому році ураган, який метеорологи назвали «Сабіне», вже вніс корективи в плани жителів заходу Німеччини, – повідомляє кореспондент Укрінформу в ФРН.

Бундесліга в неділю вранці скасувала матч «Рейнського дербі», на який продали понад 54 тис. квитків. Це взагалі перший випадок в історії стадіону BORUSSIA-PARK у Менхенгладбаху, коли було скасовано матч з міркувань метеорологічної безпеки.

«Матч Бундесліги між Боруссією та 1-ий ФК Кельна, запланований на неділю (15:30), скасований з міркувань безпеки через шторм, … оскільки безпека уболівальників не може бути гарантована», – повідомив клуб на своєму сайті.

Між тим Deutsche Bahn радить своїм пасажирам утриматися за можливості від подорожей ближчими днями та обіцяє, що всі квитки будуть дійсними до 18 лютого включно.

Пожежники та поліція, а також страхові компанії, рекомендують утриматися від поїздок автомобілістам. У понеділок в деяких регіонах дозволено скасувати шкільні заняття.

За прогнозами, сила вітру в епіцентрі урагану в ніч на понеділок може сягати 150 км/г, а в горах Баварії – навіть 175 кілометрів на годину. Тож, хто планує авіаподорож, повинні уважно слідкувати за своїми рейсами. Втім, заспокоюють синоптики, «Сабіне» не буде мати такої руйнівної сили, як урагани 2007 року або 1999.

Як повідомлялося, Німеччина готується до наближення потужного урагану Сабіне.